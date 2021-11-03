Украина начинает водную блокаду ЛНР?

03.11.2021 16:08 (Мск), Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинская сторона этим утром перекрыла подачу воды в Луганскую Народную Республику.

Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Лугансквода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская сторона с 08:00 3 ноября прекратила подачу воды от Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР. По имеющейся информации, причиной стало повреждение магистрального водовода диаметром 1200 мм от насосной станции ЗФС-3 на территории Украины», – говорится в сообщении.

Согласно официальной версии, «возобновление подачи воды будет возможно после устранения повреждения на водоводе и вхождения в прежний режим работы магистральных водоводов».

В то же время в Луганске скептически отнеслись к объяснениям украинской стороны.

«На мой взгляд, хотя и изношенность системы на уровне 80%, причины абсолютно иные. Основные – политическая, и энергетический кризис», – комментирует в своём Telegram-канале луганский военный эксперт, бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В свою очередь работающий в Донецке военкор ВГТРК Андрей Руденко считает, что водная блокада ЛНР ложится в логику ударов украинской армии по объектам инфраструктуры, которые активизировались в последние недели.

«Киев делает всё, для того, чтобы получить жесткий ответ. Видимо, разрушений инфраструктуры и гибели мирных жителей им не хватает. Теперь они решили устроить гуманитарную катастрофу», – написал Руденко в своём блоге.