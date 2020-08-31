31.08.2020, Донецк, Владимир Гладков
 
Донбасс, нацизм, Образование, Общество, Политика, Россия, Украина, Цензура
Просмотров:

Украина начнёт учебный год без русских школ – ЛДНР принимает поздравления


Жители ЛДНР с оружием в руках отвоевали право своих детей учиться на родном языке, тогда как на Украине с этого учебного года закрыты все русские школы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Хочу поздравить моих земляков со светлым праздником Днём шахтёра, который сегодня отмечается, с Днём города Донецка. Вы подумайте, 1 сентября в первые классы в ДНР и ЛНР пойдут дети, которые родились на линии фронта, которые живут там, родились уже в независимых Донецкой и Луганской народных республиках, с чем также их поздравляю.

Причём, заметьте, в то же время, в то же 1 сентября мы будем наблюдать трагедию национального масштаба, когда дети граждан Украины не смогут пойти в русские школы», – отметил политолог.

«То есть, в вековой истории этих земель, которые раньше назывались Югом России, мы впервые увидим ситуацию, когда ни одной русской школы вообще нигде. И нам, Донбассу, после этого кто-то будет говорить: а вы туда возвращайтесь? То есть, родители наших детей, дончан, луганчан, с оружием в руках отстояли право учить своих детей на своём родном языке. И за это им искренняя благодарность», – добавил Владимир Корнилов.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть