Украина начнёт учебный год без русских школ – ЛДНР принимает поздравления

31.08.2020, Донецк, Владимир Гладков

Жители ЛДНР с оружием в руках отвоевали право своих детей учиться на родном языке, тогда как на Украине с этого учебного года закрыты все русские школы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу поздравить моих земляков со светлым праздником Днём шахтёра, который сегодня отмечается, с Днём города Донецка. Вы подумайте, 1 сентября в первые классы в ДНР и ЛНР пойдут дети, которые родились на линии фронта, которые живут там, родились уже в независимых Донецкой и Луганской народных республиках, с чем также их поздравляю.

Причём, заметьте, в то же время, в то же 1 сентября мы будем наблюдать трагедию национального масштаба, когда дети граждан Украины не смогут пойти в русские школы», – отметил политолог.

«То есть, в вековой истории этих земель, которые раньше назывались Югом России, мы впервые увидим ситуацию, когда ни одной русской школы вообще нигде. И нам, Донбассу, после этого кто-то будет говорить: а вы туда возвращайтесь? То есть, родители наших детей, дончан, луганчан, с оружием в руках отстояли право учить своих детей на своём родном языке. И за это им искренняя благодарность», – добавил Владимир Корнилов.