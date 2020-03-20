Украина надеется, что коронавирус поможет победить Донбасс

20.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Пандемия коронавируса должна каким-то образом помочь Украине решить вопрос с войной в Донбассе.

Об этом в эфире программы «Бацман» заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Резников посчитал, что коронавирус может каким-то образом повлиять на позицию России по Донбассу.

«Я уверен, что Украина выживет, Украина станет сильнее. В том числе, коронавирус может сильно изменить ситуацию с войной. Это мои ожидания. Пока это ожидания, потому что коронавирус не знает границ и он не только в Украине, он по всем странам, включая наших соседей, включая недружественных соседей, который называется агрессор», – заявил Резников.