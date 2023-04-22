Украина надеется, что война на Кавказе распылит силы России

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Украина заинтересована в том, чтобы Армения окончательно порвала с Россией и нашла для себя нового гаранта безопасности в лице Запада.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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Отмечается, что если еще несколько лет назад на Южном Кавказе доминирующую роль играла Москва, то текущая ситуация, в частности российская военная операция на Украине, «сужает военные и политические возможности Кремля в регионе».

«Армения, в военном и экономическом отношении полностью зависящая от России, в ситуации уменьшения влияния Москвы на Баку пытается найти эффективную защиту от военно-политического давления Азербайджана: в Ереване не верят, что союзник по ОДКБ придет на помощь в случае начала третьей азербайджано-армянской войны. Поэтому армянское руководство в экстренном порядке пытается найти гаранта своей безопасности вместо России. И в Ереване в этой роли видят Запад в целом и Евросоюз в частности. Так, Армении удалось, несмотря на сопротивление РФ, добиться создания наблюдательной миссии ЕС», – говорится в статье.

При этом указывется, что Запад хочет выбросить Россию из Южного Кавказа, но не за счет усиления влияния Турции. В свою очередь заместитель директора киевского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов уверяет:

«Запад не имеет ресурсов для полноценной игры в регионе».

А по словам президента проамериканского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаила Гончара, Москва работает над созданием формата Россия—Грузия—Армения—Иран, который должен заблокировать альянс Азербайджан—Турция, чтобы «изолировать «тюркскую экспансию» и выбросить Запад из региональных раскладов».

«Что же касается интересов Украины, то для нашей страны существуют определенные риски в случае начала новой азербайджано-армянской или ирано-азербайджанской войны. Самое главное — часть внимания Запада будет отвлечена новым вооруженным конфликтом, поскольку США и ЕС будут вынуждены перенаправлять свои ресурсы с российско-украинского фронта. С другой стороны, точно также должен будет поступить и Путин: он не может позволить себе потерять еще и «жизненно важный» Южный Кавказ, за который воевал еще Паскевич. А для Украины важно, чтобы в условиях продолжающейся российско-украинской войны Кремль еще больше распылил свои скудеющие политические, военные и человеческие ресурсы», – резюмирует «ЗН».