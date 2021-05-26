Украина надеется использовать в свою пользу ситуацию вокруг Белоруссии

26.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Благодаря давлению Запада на Белоруссию Украина может получить выгоду и усилить свою субъективность.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бессмертного, Украина может перетянуть на себя транспортные потоки, которые ранее шли через Белоруссию.

«У Украины есть колоссальный шанс субъективизироваться в европейской политике, используя ситуацию в Белоруссии. Потому что по состоянию на 2013 год Белоруссия имела четыре международных авиарейса в сутки. Сейчас она имеет, до недавнего случая, больше двухсот. Вы понимаете прекрасно, к чему привела агрессия России против Украины? Это перемыкание транзитных коридоров авиационных, дорожных и так далее на Белоруссию. В этой ситуации, я еще раз на этом настаиваю, Украина может субъективизироваться.

Еще одна вещь. Обратите внимание на объем контрабанды, которая все эти годы шла из Белоруссии, горюче-смазочных материалов, которая составляла почти треть. Правильная санкционная политика Украины по отношению к Белоруссии в этой ситуации, она еще и эту дыру бюджетную может закрыть. И таких вещей очень много. Пристальный анализ ситуации показывает, что грамотное поведение – санкционное, скоординированные действия соседей, действия синхронные с Европейским союзом дают Украине выигрыш и политический, и экономический», – заявил Бессмертный.