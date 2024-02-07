Украина надеется на американские ракеты к F-16

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После получения Украиной американских истребителей F-16 работа российской ПВО усложнится.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, полковник в отставке Владимир Попов.

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Он обратил внимание, что командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что вместе с американскими самолетами ожидает поставки ракет с дальностью поражения целей 300–500 километров. Попов считает, что это это будут крылатые ракеты класса «воздух–поверхность» типа AGM-158 JASSM.

«Данный тип ракет, особенно последних модификаций, а именно крылатая ракета AGM-158B JASSM-ER, способен лететь и на большую дальность – более 1000 км. Но мне думается, что вместе с истребителями F-16 для ВСУ будут переданы устаревшие экземпляры. Именно изделия типа AGM-158A JASSM, которые, как и их поздние модификации, обладают проникающей боевой частью весом почти полтонны. Таких ракет много на складах Пентагона и армий других стран НАТО. И тут США и альянсу не надо выдумывать какие-то формулы дополнительного финансирования помощи Украины, поскольку это высокоточное оружие будет передано ВСУ как долголежащее на складах и подлежащее утилизации», – сказал эксперт.

По его словам, ракеты AGM-158 JASSM схожи по своему воздействию с ракетами Strom Shadow/SCALP-EG», которыми украинские Су-24 бьют по Крыму.

«Москва научилась сбивать ракеты типа Strom Shadow/SCALP. Для этого наращиваются на угрожаемых участках и объектах средства ПВО, а также расширяется радиолокационное поле для контроля за воздушными целями», – говорит Попов.

Впрочем, он уверен, что отражение новых атак для ВС РФ не станет простым делом, а потому необходимо будет наращивать удары по украинским объектам и аэродромам, где планируется размещение новых крылатых ракет и американских истребителей F-16.

«Меня также озадачивает то, что при поддержке Запада Киев хочет за счет поставляемых ему средств ВТО, дронов и т.п. добиться успехов на фронте и продолжает эту бойню. Значит, требуют уничтожения пути их доставки на арсеналы ВСУ. Российское руководство, видимо, понимает, что, несмотря на определенный кризис власти в Украине, режим Зеленского сохраняет устойчивость. А боевые действия он может продолжать еще долгое время», – подчеркнул полковник.

По этой причине, убежден собеседник издания, Россия продолжает набор в армию и увеличивает учебную базу подготовки военных специалистов в вузах страны.

«СМИ публикуют распоряжение правительства России о создании в стране новых военных учебных центров в 17 вузах страны. То есть офицеров, прапорщиков и сержантов для нужд ВС РФ будет готовиться больше. И российская армия это ощутит уже в ближайшие годы», – прогнозирует Попов.