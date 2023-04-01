Украина надеется на арест Путина в ЮАР
Ордер на арест на арест президент РФ Владимира путина, выписанный Международным уголовным судом, якобы не дат возможности российскому лидеру поехать на саммит БРИКС в ЮАР.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет украинский юрист-международник Эрик Кучеренко.
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Он называет «довольно сложным» арест лидеров стран, не являющихся, как Россия, США или Китай, участниками Римского статута, и напоминает, что в последнее десятилетие ряд стран, включая ЮАР, Малави, Иорданию, Чад, Кению, отказались арестовать президента Судана Аль-Башира, поскольку Судан не ратифицировал статут.
«Обычно эти государства ссылаются на ст. 98(1) Римского статута, делающую акцент на иммунитет государств, не являющихся членами Римского статута. Впрочем, к счастью для нас, Международный уголовный суд неоднократно отвергал этот подход, в последний раз — в решении Апелляционной палаты о выдаче Аль-Башира Иорданией. Суд указал, что положения ст. 27 имеют обычный характер, поэтому они обязательны даже для государств, которые не являются членами Статута.
Это значит, что согласно действующей практике государства-участники Римского статута все-таки должны арестовать президента России и выдать Гааге», – считает автор.
По его словам, Верховный апелляционный суд ЮАР уже выносил решение, которым признавал отказ арестовать президента Судана Аль-Башира нарушением законодательства ЮАР.
«Это значительно снижает шансы Путина посетить саммит BRICS в августе, даже несмотря на желание местного правительства его пригласить», – продолжает эксперт.
Он считает высокими шансы на арест Путина в ЮАР.
«Ордер Международного уголовного суда на арест не на словах, а на практике закрепляет мощную дипломатическую изоляцию России, лишает ее лидера возможности свободно передвигаться даже в немалом количестве государств Глобального Юга, с которым Москва сейчас так сильно старается работать.
Яркий пример — Южно-Африканская Республика, правительство которой действительно довольно пророссийское. Даже в этой стране у Путина теперь есть высокий риск быть арестованным. Конечно, в Кремле пойти на такие риски себе не позволят», 0 резюмирует Кучеренко.
Напомним, что на прошлой неделе глава МИД ЮАР Наледи Пандор подтвердила, что президент России Путин приглашен на саммит БРИКС. Она подчеркнула, что Путин — один из лидеров БРИКС, поэтому он приглашен на саммит вопреки ордеру Международного уголовного суда. В то же время она признала, что ситуация служит поводом для беспокойства, так как накладывает тень на объективность этого суда.
«В прошлом я не раз указывала на двойные стандарты в мировых проблемах. Существует много других стран, вовлеченных в конфликты, однако никем из них не интересовался МУС», — заявила Пандор.
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