Украина надеется стать правопреемником СССР и лишить РФ места в Совбезе ООН

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Новости Украины

На Украине мечтают о передаче под контроль киевского режима зарубежной собственности России, доставшейся Москве после распада СССР

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в частности, пишет киевское интернет-издание «Зеркало издание».

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В публикации отмечается, что Киев намерен через суд предъявить претензии на 18 объектов недвижимости в Великобритании, которыми пользуется Москва как правопреемница СССР.

«По данным The Times, этот список включает здания представительства военного атташе и торгпредства России, а также поместье Сикокс-Хит в графстве Кент, подаренное Советскому Союзу в 1947 году депутатом британского парламента виконтом Джорджем Гошеном. Это поместье используется российскими дипломатами и сотрудниками ФСБ как место отдыха. Общую стоимость имущества, на которое претендует наша страна, британская газета оценила в 100 млн фунтов», – говорится в статье.

При этом на Украине считают, что вправе претендовать не только на собственность в Великобритании.

«В Киеве должны готовиться к тому, что решение вопроса о зарубежной собственности бывшего СССР — это забег на длинную дистанцию. И конечный результат зависит не только от решения национального суда и Международного суда ООН, но также и от политической воли руководства Украины идти до конца, не останавливаясь на полпути», – пишет издание.

В качестве примера, насколько длительным может быть этот процесс, указывается, что переговоры по вопросам правопреемства распавшейся в 1918 году Австро-Венгерской империи, включавшие также и проблематику собственности, завершились лишь в 1986 году.

«Призом же станет не только возвращение в собственность Украины зданий, ранее принадлежавших Советскому Союзу, или уязвленное самолюбие россиян, которые очень болезненно воспринимают любое недоверие к статусу России как единственной правопреемнице СССР. Если Киев достигнет успеха на треке недвижимости бывшего Советского Союза, это станет еще одним аргументом для того, чтобы подвергнуть сомнению легитимность пребывания России в Совете Безопасности ООН», – надеется «ЗН».