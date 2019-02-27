Украина надеется вернуть скифское золото

27.02.2019, Киев, Игорь Петров

России не удастся и дальше затягивать возвращение Украине «скифского золота», принадлежащее крымскому музею.

Об этом на V Международном форуме «Оккупированный Крым 5 лет сопротивления» заявил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коллекция скифского золота сейчас находится в Амстердаме. Буквально через 10 дней, 11 марта, я и мои коллеги поедем в Амстердам на очередной апелляционный суд. Вы знаете, что еще в 2017 году нам удалось выиграть успешный судебный процесс, где высокий международный суд определил, что пока Крым аннексирован, эта коллекция скифского золота должна вернуться на территорию Украины, на материковую часть, на временное хранение.

Понятно, что Россия, привлекая большие ресурсы, начала судебный процесс, апелляции. Это тянется уже около дух лет. Мы постоянно находимся в процессе, моя заместитель постоянно ездит на промежуточные процессы, и я надеюсь что 11 марта мы будем иметь какую-то ясность и понимание того, когда закончится этот процесс, когда эта коллекция может быть привезена в Украину и представлена общественности, – сказал Нищук.