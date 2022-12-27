Украина надеется заменить Россию и Белоруссию на европейском рынке

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Украина может начать поставки как в ЕС, так на внутренний рынок продукции, экспортером которой ранее были Россия и Белоруссия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» заявил замглавы комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

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У него поинтересовались, какие группы товаров, ранее поставлявшихся РФ и Белоруссией, Украина может заместить на внутреннем рынке и на рынках европейских стран.

«На украинском рынке продукции перерабатывающей промышленности импорт из России и Беларуси составлял в среднем 11 миллиардов долларов в год. Это кроме энергоносителей и полезных ископаемых. В Европейский Союз эти страны поставляли продукцию перерабатывающей промышленности в среднем на 25 миллиардов долларов», – сказал глава комитета Рады.

По его словам, подавляющее большинство товарных позиций этого импорта Украина может «полностью замещать своим производством».

«Это изделия из черных металлов, продукция деревообрабатывающей промышленности, химическая продукция, полимерные материалы. Например, ежегодно Россия поставляла в ЕС рапсовое масло на 0,5 миллиарда долларов. А мы экспортируем в ЕС исключительно семена рапса. То есть для нас это может быть простой успешный кейс. Мы можем переработать семена в масло у себя и заменить российскую продукцию в Европе», – добавил депутат.

Он отметил, что Украина импортировала из России и Белоруссии большой объем нефтепродуктов.

«С этим направлением нужно работать. Сейчас мы можем замещать производство удобрений и полимерной продукции. Интересный пример — плоское стекло. До прошлого года мы около 70% своих потребностей удовлетворяли за счет стекла, производимого в России или Беларуси. В эпоху масштабного восстановления разрушенного имущества нам об этом нужно будет позаботиться. Ведь спрос на стекло будет огромным. И лучше всего, чтобы мы удовлетворяли его своим производством», – резюмировал Кисилевский.