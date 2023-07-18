Украина надеется заместить черноморские порты дунайскими

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Украина надеется, что справиться с блокадой черноморских портов после окончания «зерновой сделки» ей помогут порты Дуная. Здесь будут построены 12 терминалов для приема зерновозов, но при этом, себестоимость товара будет расти.

Об этом в эфире интернет-канала «Укринформ» заявил замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вторым по себестоимости вывоза является Дунайский регион. Там будет в любом случае дороже, чем через глубоководные порты, потому что есть перегрузка в Констанце, это создает дополнительные затраты. Снова минус, что создается узкое место, где будет спрос, а когда чрезмерный спрос на одну точку отправления, это может даже с точки зрения рынка удорожать стоимость услуг. Но Дунай существенно развился. Если мы говорим, что начиналось с нескольких десятков тысяч тонн в начале войны, и в первые месяцы до нескольких сотен», – заявил Высоцкий.

При этом, бизнесмен Богдан Костецкий подчеркнул, что толчком для развития дунайских портов является лишь блокада Черного моря. При этом сами инвестиции предприниматель назвал кустарными.

«Если бы не война, не было бы никаких инвестиций в тот Дунай. Я был там несколько месяцев назад – знаете, такое впечатление, что ты возвращаешься в 90-е годы, в прошлое. Там все очень примитивно, и те инвестиции, которые сейчас делают операторы рынка…. Там очень большое количество новых маленьких компаний, которые развились из-за отсутствия спроса на глубоководной воде, и немного «тень», мягко говоря, выживают все как могут. Все инвестиции, которые туда делаются, они очень мобильные. Это погрузчики, которые можно перевезти, прицепив к машине, они с колесами. Знаете, это очень кустарное и простое», – сказал Костецкий.