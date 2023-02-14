«Украина надорвётся»: Россия готовит тысячи танков в ответ на пару сотен западных – эксперты

Западные эксперты сходятся во мнении, что Украина вряд ли выдержит продолжение вооруженного конфликта, и даже поступление новых партий оружия ей не помогут.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, сейчас пошла инициатива бразильского президента Луиса да Силвы, который встречался с Байденом, и они выдвигают ряд мирных инициатив. Причём Украину в данном случае не учитывают. Это раз, – подчеркнул он. – И второе – это целый ряд экспертов мирового уровня, включая Джорджа Фридмана, говорят о том, что ситуация в ближайшее время будет довольно тяжёлой, и пока не очень понятно вообще, выдержит это Украина или нет. Несмотря на то, что вроде какого-то наступления с нашей стороны нет, все идёт так, как и было раньше, но, с другой стороны, идут разговоры о том, что Украина к наступлению не готова, что танки, которые они получат, они не смогут подготовить вовремя, и в нужной кондиции специалистов. Получается, что должны дать вместе с экипажами сразу. Хотя большинство из тех, кто эту отслеживает ситуацию, говорят о том, что в течении года события, так или иначе, определятся».

В свою очередь автор блога «Живов Z» Алексей Живов напомнил, что первый зампред военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев заявил, что армия получит тысячи новых танков.

«Если речь идёт о тысячах танков, то речь идёт о достаточно длительном конфликте, – указал Живов. – У меня часто спрашивают, когда все это закончится? Судя потому, что говорит Дмитрий Анатольевич, не скоро. Мы только-только сейчас начинаем раскачивать остатки советской оборонной промышленности, снимаем с массового хранения старые машины и модернизируем их».