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20.10.2021 17:56 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Политика, Россия, Украина
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«Украина наглеет все больше. России срочно нужно реагировать» – Багдасаров

Новости УкраиныУкраина провела артиллерийские учения на границе с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных...

Украина провела артиллерийские учения на границе с Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных сил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В учениях была задействована группировка войск «Юг» – по легенде противотанковые подразделения выдвинулись в ответ на прорыв украинской границы бронетехникой условного противника.

«Воины-противотанкисты осуществили выход на рубеж открытия огня, обустроили позиции, совершили артиллерийскую разведку и наведение орудий по целеуказаниям корректировщика», – заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

По словам военного эксперта Семена Багдасарова, учения украинских вблизи Крыма напрямую угрожают Российской Федерации, которая должна более жестко действовать в отношении Украины.

«Конечно, это прямая угроза для нас, нельзя недооценивать врага и считать, что мы его забросаем чепчиками. Они наращивают военную мощь, модернизируют армию, делают ее подготовленной к локальному ведению боевых действий. А у нас отсутствует комплекс мероприятий по Украине. У нас нет даже экономических санкций – мы их объявили, но их никто не выполняет», – сказал эксперт.

«Нам нужен, кроме этого, информационный фронт, специальный, больше принимать в гражданство жителей Юго-Востока Украины и много чего другого. У нас пока нет конструктивной, нормальной политики по отношению к Украине, поэтому они наглеют все больше, заключают союзы с Турцией, что касается Крыма, те же «Байрактары» и не только», – заявил Багдасаров.

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