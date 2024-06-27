Украина находится на проигрывающей стороне – киевский философ

Запад не может так быстро меняться, как это делает Глобальный Юг в союзе с Россией. Сегодня он не имеет ни технологического, ни экономического преимущества над оппонентами и находится в проигрывающей позиции. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский философ Сергей Дацюк, в свое время поддерживавший майданщиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Запада сегодня нет технологического преимущества, у Запада, даже при всех санкциях, нет экономического преимущества. Ситуация находится в неустойчивом равновесии, куда склонится равновесие, мы до сих пор не знаем. И причина этого не в том, что Запад не может быстренько взять и усилиться технологически и экономически, а по простой причине. Запад неспособен пока так же быстро меняться, как меняется авторитарный Юг в союзе с Россией. И именно это – центральная мировая проблема… Для Запада Рубикон будет пройдет тогда, когда он сам непосредственно начнет страдать в ситуации войны. Пока что он страдает тем, что не может ее выиграть на фронте в Украине, и не делает хотя бы то, что делал во Второй мировой войне, а именно – создание параллельной, на иных принципах, структуры, которая заменит ООН, создание параллельных, на иных принципах сетевой системы безопасности вместо НАТО, создание иной договорной структуры вместо ВТО, МВФ и тому подобных экономических», – сказал философ.

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«Ничего подобного Запад сейчас не делает, поэтому Запад не готов к созданию иной мировой системы, и пока эту войну в гуманитарном плане, в контексте людей, представлений, мотиваций, понимания их смыслов и перспектив Запад проигрывает. Мы находимся на той стороне, которая пока проигрывает», – заявил Дацюк.