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08.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, История, Политика, Украина
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Украина наконец дошла до Европы… VII века

Украинская политика с томосом, патриархами и дебатами пришла к византийскому цирку.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди говорят, что дебаты – это цирк. На самом деле люди правы. Это цирк в византийском, античном смысле – это Circus Maximus, на котором проходили спортивные состязания. А у нас тут томос, патриарх – тоже очень византийская тема. В Византии, Константинополе цирк был и местом политики”, – сказал политолог.

Он отметил, что в Византии были были цирковые партии, партии ипподрома – так называемые  «синие» и «зеленые».

“Кроме состязаний они вели друг с другом политические дебаты. У них были две противоположные программы – одна выступала за бОльшую, другая – за меньшую централизации империи. Грубо говоря, мы пришли к «византиизации» украинской политики. У нас есть команда «зеленых». Командой «синих» можно назвать команду президента. Мы пришли в Европу, но VII века», – резюмировал Якубин.

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