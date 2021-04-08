«Украина наконец сделала первый шаг к перемирию» – Козак

08.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Украина только вчера выполнила обязательства по прекращению огня на Донбассе, взятые ею на себя в июле 2020 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Вчера Украина сделала наконец первый шаг к перемирию, который она должна была сделать 8 месяцев назад. 20 июля 2020 года исключительно под нашим нажимом были достигнуты договоренности по дополнительным мерам по соблюдению режима прекращения огня. В соответствии с этими мерами 27 июля Донбасс и Украина должны были издать соответствующие военные приказы.

Донбасс сделал это незамедлительно, а Украина радикально исказила те договоренности, которые были достигнуты. Восемь месяцев наш представитель и представитель Донбасса призывали Украину не искажать договоренности издать соответствующий приказ. Даже в «нормандском формате» 18 марта было восемь часов бесплотных переговоров и демагогии. Были уклонения от того, чтобы последовательно реализовать в военных приказах те меры, под которыми стоит их подпись.

Позавчера последний мой разговор с господином Ермаком – он пообещал это сделать. И вчера утром они это сделали», – сказал Козак.

Он считает, что данный шаг Украины является свидетельством того, что развязывать агрессию на Донбассе она не собирается.

«Для десятков тысяч военнослужащих на линии соприкосновения и граждан, которые там проживают, это чрезвычайно важно. Таким образом решаются вопросы эскалации перестрелок. Теперь открытие огня допускается только по приказу высшего командования и только в том случае, если контакты ВСУ и вооруженных формирований ЛДНР не привели к результатам. Украина наконец это подтвердила.

Это еще одно подтверждение того, что предшествовавшая военная истерия – пиар-компания для консолидации общества вокруг действующей власти. Будем смотреть, как это будет соблюдаться. По тем докладам, которые сегодня поступили, интенсивность обстрелов уменьшилась. Каким образом будут действовать военные приказы в украинских вооруженных силах, это большой-большой вопрос», – сказал Козак.

По его словам после выполнения взятых обязательств Украина потребовала созвать контактную группу по Донбассу, чтобы снять с себя ответственность за перестрелки последних месяцев.

«Все ради одного. Мы наконец выполнили взятые на себя 8 месяцев назад обязательства. Теперь давайте возьмем ответственность за перестрелки на обе стороны. И так ни о чем не договорились. Такое заявление невозможно делать. Нарушала обязательства одна сторона – Украина, а Донбасс тоже должен брать на себя ответственность», – сказал Козак.