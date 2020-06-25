Украина наложила арест на 18 судов, заходивших в Крым

25.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Ряд иностранных судов игнорируют протесты украинской стороны и продолжают заходить в порты российского Крыма, который Киев продолжает считать своим.

Об этом говорится в заявлении действующей на территории Украины фейковой «прокуратуры АРК», выступающей от имени давно несуществующей украинской автономии.

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«С июля 2014 году Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, гавани полуострова закрыты для международного судоходства. Однако, некоторые иностранные суда, нарушая законодательство, осуществляют мероприятия в Крым. Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, ГУ СБУ в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон.) расследует уголовное производство по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее», – отмечается в сообщении.

Заход судов в крымские порты на Украине квалифицировали как «действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства» и пригрозили уголовной ответственностью судовладельцам, операторам и капитанам судов.

«В связи с этим прокуратура Автономной Республики Крым начала процесс обращения в суд с ходатайствами о наложении ареста на суда, нарушившие порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров. Сейчас уже наложены аресты на 18 судов-нарушителей. Также, прокуратура автономии планирует обратиться к Укрбюро Интерпола для внесения таких судов в базу розыска и направить запросы в иностранные государства о международной правовой помощи, с целью выполнения арестов», – говорится в заявлении фейковой «прокуратуры».