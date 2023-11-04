Украина намерена использовать замороженные активы для шантажа России

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Российские средства, замороженные на Западе, следует использовать как инструмент давления на Москву.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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У нее поинтересовались, что мешает полной конфискации в пользу Украины замороженных на Западе российских активов.

«Здесь есть две основные позиции. Первая — это политическая воля, особенно США, консенсус «Группы семи», всех стран ЕС о том, что замороженные российские активы должны быть использованы, должно проводиться такое управление ими, чтобы полученный доход шел на потребности восстановления Украины, возможно, на временные репарации до того, как будет восстановлена справедливость. И здесь нет никаких расхождений, а есть полный политический консенсус и абсолютное единство между странами. С другой стороны, это сверхсложная юридическая конструкция. «Большая семерка» уже работает над ней на уровне советников», – сказала Стефанишина.

Она уточнила, что от Украины на этом направлении работает команда Минюста и генерального прокурора.

«Последствием санкций было замораживание активов. И теперь мы должны выработать следующий шаг, который позволит создавать дополнительное давление на Россию: и не только перспективой, что в случае прекращения войны будут сняты санкции, но и перспективой того, что чем дольше будет продолжаться война, тем больший риск для РФ утратить эти активы навсегда, что они будут не просто заморожены, а конфискованы», – говорит вице-премьер.

По ее словам, уже в декабре Украина ждет т ЕС решения по замороженным российским активам, понимая, что оно юридически очень сложное.

«Его должны реализовать каждая из 27 стран ЕС. И всем государствам «Группы семи» нужно понимать, как это будет взаимодействовать. Поэтому, без преувеличения, это решение будет историческим. Единственное, что я как юрист могу вспомнить о таком неконвенционном подходе, — это целый пласт европейского регулирования, появившийся вследствие борьбы Италии с таким феноменом, как мафия. Все знали о преступлениях итальянской мафии, но механизмов привлечения за них к ответственности не было. Думаю, мы сейчас в похожей ситуации, когда знаем, что есть агрессор, есть преступник и есть преступления. И мы должны мыслить неконвенционно. Я уверена, что это решение будет, и оно будет касаться управления этими замороженными активами несколькими способами», – надеется Стефанишина.