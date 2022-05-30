Украина намерена оказать давление на Запад

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Новости Украины

Украина имеет право требовать от Запада оружие и деньги, потому что защищает его от России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По этой же причине, по версии Чалого, Украина может вести разговор со странами Запада на грани дипломатического протокола.

«Мы ценим помощь всех стран и акцентируем на том, что это не только помощь нам, а Украина сейчас защищает не только свой суверенитет, но и безопасность в Европе и в мире. Потому справедливо с нашей стороны некоторые вещи требовать. Потому что, когда говорят, что наша позиция дипломатическая иногда выходит на «красных линиях» давления, то, извините, есть вопросы общеевропейской безопасности, где без Украины сейчас бы все страны просто получили военный удар. Потому это нужно делать и наш честный разговор с партнерами должен продолжаться», – заявил Чалый.