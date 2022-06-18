Украина намерена пойти на переговоры с Россией после контрнаступления

18.06.2022  13:28 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина пойдет на переговоры с Россией после достижения успешных для себя результатов на поле боя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Голосу Америки» заявил глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, ранее возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией после начала СВО.

Украина пойдет на переговоры с Россией после достижения успешных для себя результатов на поле...

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У находящегося сейчас в США политика поинтересовались, когда можно ожидать возобновления переговоров с Россией.

«Конец августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», – утверждает Арахамия.

Напомним: когда российские войска стояли под Киевом украинская делегация регулярно принимала участие в переговорах и даже заявляла, что готова обсуждать нейтральный статус страны. После же отвода российских войск из Киевской, Сумской и Черниговской областей риторика Киева резко поменялась: теперь Украина требует от России отступить с территорий, занятых после 24 февраля.

Украинская делегация на переговорах с Россией. В центре – Арахамия.

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