Украина намерена приравнять Екатерину II к гитлеровцам

21.06.2022  14:19 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, История, Политика, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Памятник российской императрице Екатерине II, установленный в Одессе будет перенесен в специально созданный «музей оккупации».

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Памятник российской императрице Екатерине II, установленный в Одессе будет перенесен в специально созданный «музей...

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Дробович заявил, что место таким памятникам рядом с нацистскими символами Третьего рейха.

«Что так, что так, оба памятника, если поставят, не дай бог, оккупанты в Херсоне, и позднее тот, который уже стоит в Одессе, нужно будет переместить в музей и убрать. Мне кажется, что когда будет построен музей истории оккупации, там будет очень хорошо показать, как работают эти имперские символы, маркеры, которыми империя обозначает свое присутствие.

Потому, мне кажется, их нужно сохранить для музея, также как свастики или имперские орлы, нацистские, сохраненные в музеях по миру, чтобы иллюстрировать снова. Так же в нашем случае это нужно будет сохранить для музея… Идея была о нескольких музеях в Крыму, Киеве и, кажется, на востоке Украины. Но я думаю, что в принципе, хватит и одного музея», – заявил Дробович.

Напомним, ранее власти Херсона обратились к России за помощью в установке памятника Екатерине II, при правлении которой был основан город. Аналогичный монумент был восстановлен в Симферополе в 2016 году спустя 95 лет после его сноса.

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