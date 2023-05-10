Украина намерена пустить Латинскую Америку по антироссийским рельсам

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Украина намерена более активно работать со странами Латинской Америки, которые не спешат поддерживать Киев и Запад в противостоянии с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в автосркой колонке, опубликованной РБК-Украина пишет глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

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«Чем больше поддержки у нас будет со стороны Глобального Юга, тем меньше у России будет рычагов давления, средств обхода санкций и возможностей удержать оккупированные украинские территории. Мы сужаем им пространство для маневра. Российский режим должен увидеть перед собой только один выход — убраться за международно признанные границы Украины и уплатить полную цену за свои преступления против украинцев», – пишет Кулеба.

Он отмечает, что Латинская Америка является «одним из наиболее перспективных регионов Глобального Юга».

«И не забывайте, что это 33 потенциальных голоса в ООН в поддержку украинских резолюций. Благодаря системной работе, 11-14 латиноамериканских стран стабильно поддерживают инициативы Украины в ООН, против голосуют только 2 государства. Большинство стран региона занимают нейтральную позицию, но общественность в основном симпатизирует Украине. А значит, нам есть с кем работать. Даже представители традиционно пророссийских стран – Боливии, Венесуэлы, Кубы и Сальвадора – воздержались или не голосовали за последние резолюции ГА ООН, которые признают Россию агрессором и требуют немедленного прекращения войны против нашего государства.», – подчеркивает автор.

Правда, пока к инициированной МИД Украины коалиции за создание антироссийского Спецтрибунала присоединилась лишь Гватемала.

Министр говорит, что МИД завершает работу над Латиноамериканской стратегией.

«Это будет важный документ, который даст основные параметры работы с регионом. Предыдущие Азиатская и Африканская стратегии МИД уже доказали свою эффективность. Мы вернули эти два региона на внешнеполитическую карту Украины и теперь начинаем предметно заниматься на всех уровнях третьей, Латинской Америкой», – резюмировал Кулеба.