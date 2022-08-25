Украина намерена сделать Крым родным домом для НАТО

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Новости Украины

Украина не скрывает, что видит будущее Крыма как военной базы НАТО с «дружественной милитаристской инфраструктурой». Обслуживание воинских частей станет драйвером экономики Крыма, а военные парады и заходы кораблей НАТО привлекут миллионы туристов

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила на пресс-конференции в «Укринформе» экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова.

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«Когда возникает вопрос о том, должен ли Крым быть демилитаризован после освобождения от «оккупации», то все опрошенные эксперты и государственные деятеля считают, что это невозможно, поэтому что Крым является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Чёрном море. Напомню, что сейчас там размещены ракеты, которые по своей дальностям могут достичь любой европейской столицы. И, по оценкам экспертов, в Крыму может быть размещено тактическое ядерное оружие, о чем есть некие признаки», – считает эксперт.

По словам Фроловой, военное присутствие России в Крыму ощущается и в Средиземном море, и в Балтийском. Она уверена, что демилитаризация Крыма невозможна, а потому полуостров должен оставаться военной базой ВСУ и украинских ВМС.

«Естественно, что концепция Украины по поводу милитаризации Крыма включает не только военное предназначение, – уточнила экс-замминистра обороны. – Мы бы очень хотели, чтобы Крым выглядел как friendly military с сосуществованием гражданской жизни и военной жизни. Когда военный компонент влияет на экономическое развитие Крыма, и мы должны понимать, что в начале он будет очень существенным для развития Крыма. Потому что экономика в Крыму претерпевает, и именно обслуживание военных объектов и все сервисы, которые направлены на поддержку военных объектов, будут составлять значительную часть экономики Крыма».

При этом Крым, по словам чиновницы, должен стать форпостом безопасности не только для Украины. Военные части будут прикрывать Румынию, обеспечивать возможность транспортировки грузов в Грузию, любых коммерческих судов в Черном и Азовском морях.

Кроме того, украинские военные смогут обеспечить безопасную добычу газа на шельфе. Причем не только отечественным, но и румынским компаниям. Но перед этим военных придется очистить море от мин, которые «выбрасывает на пляжах Болгарии и в устье Дуная».

Фролова не уточнила, что мины сорвало с побережья Одессы, где их установили те же украинские военные, чтобы не дать высадиться российскому десанту. Избежать в будущем подобных инцидентов должны военные инструкторы НАТО, для которых Крым станет родным домом.

«Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие. Отсутствие внимания НАТО к Чёрному морю показало, что это было ошибкой, потому что именно Чёрное море является сейчас одной из наибольших угроз безопасности стран НАТО. Поэтому мы будем очень рады приветствовать наших партнёров по НАТО, – продолжила Фролова картину украинского будущего Крыма. – И мы предусматриваем, что это даст, в том числе, приток туристов. Потому что сам военный компонент привлекает туристов, и многие едут посмотреть на парады, другие направления дружеской милитаризации, в том числе заходы иностранных военных кораблей всегда стимулирует туристический поток. Мы бы хотели там видеть мультинациональное присутствие, посещение другими странами и сотрудничество в военной сфере».