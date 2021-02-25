Украина намерена создать серьезные проблемы для Приднестровья

25.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Молдова, провоцируя Украину запретить пересечение границы автомобилям с приднестровскими номерами, создает серьезную гуманитарную проблему.

Об этом в эфире телеканала ТСВ заявил приднестровский политолог Сергей Широков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такая блокировка приведет к разрыву семейных связей, хозяйственных связей. Это в первую очередь гуманитарная проблема, во вторую – экономическая. Нарушается транспортная логистика контрактных коммерческих связей. Это станет и политической проблемой, который разрушит и так не очень хороший климат, который есть сейчас и создаст новые проблемы в переговорном процессе в формате «5+2», – сказал Широков.

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев встретился главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом и обсудил проблему, которую создает официальный Кишинев, нарушая договоренности и нагнетая напряженность.

Игнатьев признал, что механизм нейтральных номером не работает так, как планировалось при подписании соглашения. Среди проблем невозможность получить номер на грузовую машину или пассажирский автобус. Кроме того, на момент подписания соглашения от водителей не требовалось иметь молдавские права. Поэтому многие приднестровцы сейчас сдают нейтральные номера.

Представитель ОБСЕ продемонстрировал желание активизировать переговорный процесс и двигаться к решению проблем, которые накопились. Однако Кишинев отказывается проводить заседания экспертных рабочих групп по вопросам транспорта.

В начале недели посол Украины в Кишиневе Марк Шевченко на встрече с врио премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокоем заявил, что Украина запретит въезд на свою территорию автомобилям, которые зарегистрированы в ПМР, с 1 сентября текущего года. Решение принято по инициативе молдавской стороны.

Отметим, что ограничения для приднестровцев год назад пыталось ввести и правительство Иона Кику, назначенное тогдашним президентом Игорем Додоном. С 10 января 2020 года Молдова потребовала, чтобы приднестровский транспорт пересекал границу с Украиной только на нейтральных номерах с техпаспортом установленного образца и с наклейкой «Md».

После того, как Совет безопасности Приднестровья пригрозил симметричной мерой – запретом на пересечение приднестровского участка границы с Украиной для машин с молдавскими номерами – в Кишиневе были вынуждены отменить свое решение.

После этого в молдавском правительстве заявили, что ограничения вводит Украина, но в Киеве опровергли эту информацию.

Тогда украинское посольство в Кишинесе разъяснило, что Киев, оставаясь посредником в переговорах в формате «5+2», не намерен нести имиджевые издержки.