Украина намерена спасаться от российских ударов бессмысленными сооружениями

Украина собралась защищаться от российских ударов по объектам энергетики.

Об этом заявили в корпорации Укрэнерго, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По факту строительство укрытий над энергообъектами – это очередной «распил», который никак не защитит от ударов ВС РФ, считает кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

«Судя по всему, у них есть или средства, или какие-то запасы стройматериалов, которые надо списать на постройку защитных сооружений. Ну это бред, конечно. Это очередной хитрый план по распилу средств. Раньше на краску «жовто-блакитну» собирали, а здесь будут собирать на «укрыття».

Сеня Яценюк может вернуться из Америки и помочь – в этом деле у него опыт большой по строительству бессмысленных сооружений. Им бы, конечно, где-то ПВО прикупить, но это конкурирующая организация. Пусть усиливают, что же – меньше народа стало на Украине, меньше предприятий работают – меньше спрос на электроэнергию», – заявил Дудчак.