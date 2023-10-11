Украина намерена спасаться от российских ударов бессмысленными сооружениями

Анатолий Лапин.  
11.10.2023 09:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1380
 
Война, Дзен, Россия, Строительство, Украина, Энергетика


Украина собралась защищаться от российских ударов по объектам энергетики.

Об этом заявили в корпорации Укрэнерго, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина собралась защищаться от российских ударов по объектам энергетики. Об этом заявили в корпорации...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Были построены структуры физической защиты энергии впервые в мире. Подготовили и схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий – также впервые в мире», – хвастаются в Укрэнерго.

По факту строительство укрытий над энергообъектами – это очередной «распил», который никак не защитит от ударов ВС РФ, считает кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

«Судя по всему, у них есть или средства, или какие-то запасы стройматериалов, которые надо списать на постройку защитных сооружений. Ну это бред, конечно. Это очередной хитрый план по распилу средств. Раньше на краску «жовто-блакитну» собирали, а здесь будут собирать на «укрыття».

Сеня Яценюк может вернуться из Америки и помочь – в этом деле у него опыт большой по строительству бессмысленных сооружений. Им бы, конечно, где-то ПВО прикупить, но это конкурирующая организация. Пусть усиливают, что же – меньше народа стало на Украине, меньше предприятий работают – меньше спрос на электроэнергию», – заявил Дудчак.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть