Украина намерена втянуть НАТО в войну с ЛДНР

20.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Претензии Киева на незамедлительное вступление в блок НАТО в настоящее время не имеют перспектив на реализацию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете», пишет профессор кафедры дипломатии МГИМО Владимир Пряхин.

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«В НАТО вообще не принимаются «проблемные» страны с внутренней нестабильностью или внешними конфликтами. Именно поэтому Латвия и Эстония были приняты только тогда, когда вопреки протестам России удалось закрыть полевые присутствия ОБСЕ в Риге и Таллине: мол, они там больше не нужны, проблем у местных политических элит с русскоязычными нет. С Украиной этот трюк не пройдет – о какой стабильности может идти речь, если в стране стреляют?», – отмечает автор.

По его словам, настаивая на незамедлительном удовлетворении своей заявки на вступление в НАТО, Киев хочет вовлечь коллективный Запад в развязанную войну со своими гражданами на юго-востоке.

«Ведь статья 5 основополагающего договора НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц (а действия сил самообороны самопровозглашенных республик Донбасса квалифицируются коллективным Западом как нападение России на Украину) будет рассматриваться как нападение на всех», – подчеркивает политолог.

При этом он добавляет, что воевать сами натовцы не хотят.

«Их излюбленные методы борьбы, которыми они действительно владеют достаточно умело, – дипломатические интриги, информационные фейки, цветные революции и экономические санкции», – резюмирует Пряхин.