Украина намерена взять реванш за поражение в 2009-м

29.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина может заключить выгодную для себя сделку с Россией по транспортировке газа через свою территорию.

Об этом в своем блоге пишет депутат Верховной рады и пропагандист Дмитрий Тымчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парламентарий считает, что без украинской ГТС Россия не справится со своими обязательствами по транзиту перед странами Европы, потому Украина сейчас находится на выигрышных позициях.

«Данная ситуация приводит к существенному усилению позиции Украины на трехсторонних переговорах Украина-РФ-ЕС по „газовому” вопросу, поскольку после окончания действия договоренностей, без мощностей украинской газотранспортной системы, „Газпром” будет не в состоянии выполнять текущие контракты. В обычных ситуациях стороны садятся за стол переговоров и без лишнего ажиотажа договариваются, но здесь иной случай. Кремль явно хорошо помнит события 2009 года, которые рассматривает как свою безусловную победу, и очень надеется повторить то же самое в 2019 году», – заявил Тымчук.

При этом, украинский депутат обещает «очень жесткие» переговоры с Россией.

«Механизмы, которые планирует задействовать РФ, уже прорисовываются вполне четко и для Кремля традиционны – мощное давление на Киев, шантаж, манипуляции, широкомасштабная информкампания (точнее, информационная спецоперация) в Европе.

С главной задачей – заключением с Украиной краткосрочного контракта на условиях Москвы, во время действия которого „Северный поток -2” все же будет закончен. Переговоры обещают быть очень жесткими. Может ли Украина подписать выгодный контракт? Да, может. Если переговорный процесс будет вести сильный, крайне неуступчивый переговорщик. Понимают ли это в новой команде? Надеюсь – да. Важно не упустить ситуацию, которая пока выгодна для Украины. И ключевое слово – пока», – пишет пропагандист.