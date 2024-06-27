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Украина намеренно бьет по гражданским объектам на территории России, причем делает это западным оружием. Этому нет никакого оправдания.

Об этом в эфире видеоблога американской журналистки Рейчел Блевинс заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было бы одно дело, если бы Украина наносила удары по законным военным целям России, российским военным базам, системам противовоздушной обороны, логистическим объектам, казармам войск. Ты же знаешь, что русские тоже не обрадовались бы этому, но по крайней мере, это можно было оправдать тем, что мы даем Украине оружие для самозащиты, но это совсем не то, что происходит», – отметил он.

«Мы даем украинцам оружие, а они убивают мирных жителей, они намеренно атакуют гражданские объекты. Нет абсолютно никакого оправдания тому, что делает Украина, и этот последний удар по пляжу в Севастополе на Черном море – это бесчеловечно», – заключил Джонсон.