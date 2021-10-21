Украина нанесла новый удар по Донецку – ранена девушка и ребёнок

21.10.2021 12:45 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Девушка и одиннадцатилетняя девочка получили ранения в результате артиллерийского удара ВСУ по жилым домостроениям в Куйбышевском районе Донецка.

Об этом сообщает Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Обстрелу подвергся посёлок «Горняк» на окраине Куйбышевского района Донецка. Украина применила ствольную артиллерию калибром 122 и 152 мм.

«В результате обстрела пострадали ребенок, 2010 г.р. (контузия головного мозга, ушиб грудной клетки) и девушка 2003 г.р. (контузия головного мозга). Обе пострадавшие бригадой скорой медицинской помощи доставлены в нейрохирургическое отделение ДОКТМО», – сообщили в СЦКК.

Кроме того, обстрелом разрушены кровля и остекление трёх жилых домов, в один из которых зафиксировано прямое попадание снаряда – повреждения также получили мебель, стены и газопровод. Помимо этого, повреждения получили три легковых автомобиля.

По словам работающего в Донецке российского военкора Андрея Руденко, который прибыл на место обстрела одного из жилых домов, удары наносились САУ и гаубицами Д-30 – 122 мм и 152 мм. В своём сюжете он поговорил с пострадавшей девочкой.

«Прилетел снаряд сначала в кухню, потом по всему дому. Упала плитка, мы выходим, было уже довольно светло, и горит крыша. Меня накрыло плиткой – на голову и на грудь», – рассказала одиннадцатилетняя Юля.

«Царапина на лбу, гематома, и кусок потолка упал ей на грудь», – уточнила бабушка пострадавшей.

«Хотела бы знать, кто стрелял – поубивала бы, честное слово. В моей семье это второй дом разбитый. В той стороне [откуда стреляли] Пески, завод, а за заводом мы все знаем, кто стоит. «Наша родная» Украина, которой вообще ничего не жалко. Которая уже всё у нас позабрала, даже дома», – говорила пенсионерка.