Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота

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Украина ударила по штабу Черноморского флота России в Севастополе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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«По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов – не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы», – написал губернатор в своем тг-канале.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

«Прошу сохранять спокойствие. И не выкладывать фото и видео», – призвал Развожаев.

Тем не менее, крымчане продолжают игнорировать такого рода просьбы и выкладывают в сеть снимки и видео.

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С утра Минобороны сообщило об уничтожении управляемой ракеты и двух БПЛА у западного побережья Крыма. Ночью два беспилотника самолетного типа перехватили в юго-восточной части и у Туапсинского побережья.

На Украине новость стала очередным поводом для злорадства.

«Севастополь, Севастополь, город украинских моряков», – написал в своем паблике известный русофобскими выходками депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Предварительные итоги удара подвел военный обозреватель Борис Рожин.

«1. Как минимум 1 ракета попала в штаб ЧФ. Размер ущерба и кол-во пострадавших пока непонятно. Судя по доступным кадрам, прилет был в центральную часть здания. 2. Обломки одной из сбитых ракет упали в районе театра Луначарского на проспекте Нахимова. Всего заявлялось 8 сбитых ракет во время атаки. 3. Во время атаки в бухте уже традиционно включали аэрозольное задымление кораблей в качестве предосторожности. 4. Местные власти призывают граждан не вести съемки работы ПВО и последствий прилетов», – написал Рожин.

При этом в тг-канале Развожаева появилась новая запись о возможности еще одной атаки.

«Внимание всем! Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота – при звуках сирены, проследовать в укрытия, – призывает Развожаев. – На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств».

В свою очередь глава Союза политэмигрантов Лариса Шеслер подчеркивает:

«Если вы не стреляете в Киев, Киев стреляет в вас».