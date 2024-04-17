Украина нанесла удар по Джанкою

Михаил Рябов.  
17.04.2024 08:02
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Сюжет дня


Украина в районе 3.30 часов утра нанесла ракетный удар по Джанкою на севере Крыма недалеко от границы с Херсонской области. Сообщается о нескольких очагах пожара в районе военного аэродрома, где базируются ударные вертолеты.

Атака осуществлялась западными ракетами в две волны, уточняет отслеживающий активность в зоне СВО канал «Треугольник». Как обычно, несмотря на запреты, в Сети уже появилось видео, на котором можно различить звуки повторной детонации – кадры уже смакуют вражеские СМИ.

Украина в районе 3.30 часов утра нанесла ракетный удар по Джанкою на севере Крыма...

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Местные жители сообщают, что в первые минуты после начала пожара «горело всё небо», «подпрыгивали дома» и «шатались окна». Очевидцы пишут в пабликах, что до 6 часов утра еще можно было слышать одиночные взрывы.

Минтранс Крыма сообщил об ограничении движения автомобилей и автобусов в районе города, можно предположить, что это связано с упавшими осколками районе дорог, как это было недавно после ракетной атаки Севастополя.

«НАТО на помощь так и не пришло, поэтому аэродром в Джанкое разнесли в клочья своими силами», – уже злорадствует депутат Верховной рады Максим Бужанский, намекая на то, что в последние дни российские СМИ писали об ослаблении ВСУ из-за проволочек с голосованием в США за новый пакет помощи Украине.

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