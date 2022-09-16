Украина нанесла удар по городу на территории России

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Новости Украины

Несколько минут назад город Валуйки в Белгородской области подвергся массированному обстрелу с территории Украины. Это еще один итог отступления русской армии из Харьковской области и выхода ВСУ к границе с РФ. Удару в Валуйках подверглась подстанция, в домах пропало электричество.

«ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по ул. Школьная и трех машин. По предварительной информации один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим», – сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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«Если я не ошибаюсь, то предыдущий массированный артиллерийский обстрел территории России со стороны иностранной армии был в 1969 году во время конфликта на Даманском», – комментирует военкор Дмитрий Астрахань.

Его коллега Александр Коц отмечает:

«Видите, как действует противник? В первую очередь выбивается критическая инфраструктура. Ударили по подстанции, погасили свет в населенном пункте, который последние шесть месяцев был важнейшим перевалочным военным хабом. Стоит ли говорить, что на гражданских они плевать хотели. Это лишний раз подчеркивает, что надо полностью декоммунизировать Украину, уничтожая инфраструктуру, созданную ненавистным Киеву режимом. Удары по ТЭЦ, тяговым подстанциям, плотинам и дамбам и, конечно, мостам. Это должно стать рутиной», – считает Коц.

Напомним, что, несмотря на многочисленные предупреждения о «красных линиях», РФ не наносит удары по правительственным зданиям в Киеве, а также по особнякам украинской верхушки. Видимо, гибель обычных людей и разрушения их жилищ уже на территории самой России по-прежнему не является поводом для жестких действий.