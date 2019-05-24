24.05.2019, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Приднестровье, Украина, Экономика
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Украина нанесла удар по крупнейшему предприятию Приднестровья

Украина ввела антидемпинговые меры в отношении цемента, поступающего в страну из Беларуси, России и Молдовы. Наиболее болезненно это отразится на Приднестровье, где одним из бюджетообразующих предприятий является Рыбницкий цементный комбинат.

Для сравнения антидемпинговая пошлина для Молдовы, к которой Украина относит и Приднестровье составляет 94,46%, а для Белоруссии – 57,03%.

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В 2018 году на Рыбницком комбинате было более полумиллиона тонн цемента, который поставлялся в основном на Украину и в Молдову. В адрес резидентов из Украины продукции было поставлено на $2,2 млн. В начале года предприятие прошло модернизацию.

В 2018 году Украина вводила санкции против другого крупного предприятия Приднестровья — Молдавского металлургического завода. Спустя год они были сняты, поскольку «выяснилось», что завод является собственностью республики, а не российского олигарха Алишера Усманова, а значит оснований для рестрикций нет. Украинские и молдавские СМИ развернули истеричную кампанию за возобновление санкций против «сепаратистского» завода.

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