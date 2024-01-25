Украина нанесла удар по месту тренировки ценных военных специалистов
Залп из РСЗО HIMARS накрыл место тренировки российских операторов Fpv-дронов, которую проводило подразделение «Судоплатовцы».
«Himars прилетели по полигону в Донецке, где проводили учебу по управлению БПЛА Судоплатовцы. Погибли курсанты и инструктора», – сообщила помогающая бойцам СВО волонтер Анастасия Кашеварова.
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Трагедию подтверждает и канал подразделения:
«У нас горе, и мы скорбим. Мы потеряли друзей и боевых товарищей. Соболезнования родным и близким».
«По имеющимся данным организаторы заранее разослали сообщения о месте проведения сбора. И каким-то образом информация попала к врагу», – утверждает военкор Роман Сапоньков.
Кашеварова эти данные опровергает.
«Пишут, что была рассылка с местом дислокации. Это ложь. Никто никаких смс не рассылал. Это был обычный экзамен».
Свидетель трагедии – автор канала Rusvarg признаёт, что причиной стало отсутствие маскировки. Выжившие пытались оказать помощь раненым.
«Конечно, сразу начали оказывать хоть какую-то помощь по мере возможности. Но ситуация была тяжёлая. Учитывая то, что 3 ракету сбили в воздухе над людьми.
Прилёт был точный…
Все стоят с телефончиками в одной куче и считают снежинки. Вот и произошёл «добрый вечер». Потому что всем насрать, никто не думает своей головой, стадный инстинкт. «А, ну если сказали идти сюда, значит иду». А всему виной пофигизм и расслабленность. Не составило бы труда спрятать машины, рассредоточить личный состав и дальше проводить занятие по мере возможности. Ситуация уже не первый раз, в сентябре уже был подобный и очень трагичный лично для меня случай…
Боец, командир, кто угодно! Если ты это читаешь, пойми раз и навсегда. Не важно, где ты находишься, на ЛБС, в тылу, в поле или другом месте никогда не ставь машины и личный состав рядом. Если твой командир сказал: «надо», то есть, так точно, никак нет и поставил так как правильно. Всегда маскируй позиции и подходы к ним, даже если ты где-то в тылу. Рассредотачивайтесь и держитесь укрытий. Ждунов очень много».
«По полигону судоплатовцев. Давайте не будем недооценивать противника и валить всё на организаторов. Увы, у врага так: каждый оператор — ценная мишень, а много операторов и инструкторов в одном месте — очень ценная мишень. И как ни маскируйся, риск, что спалят, всегда есть. Он есть даже тогда, когда ты организуешь обучение и экзамены очень далеко от ЛБС, куда никакой хаймарс не долетит — но ведь, кроме хаймарса, бывают ещё и диверсанты. И всё же именно обучение, особенно групповое, лучше выносить подальше от зоны поражения. И от лишних глаз тоже», – рассуждает политолог Алексей Чадаев, курирующий проект «Дронница», помогающий армии беспилотниками.
Телеведущий Андрей Медведев также считает, что ЧП – повод проводить тренировки операторов дронов вдали от фронта.
«Оператор FPV-дрона это особая боевая единица. Сами дроны это прорыв в военном деле.
Потому подготовка оператора дрона это всегда трудная работа. Не быстрая. И оператор обязательно должен сдавать экзамен.
В том числе и потому, что в прошлом году были понесены определённые потери в самих командах дронов из-за неправильной эксплуатации. Дрон нельзя просто взять и передать, как патроны, снаряды или другие боеприпасы. Если боец на дроне летать не умеет, он его просто потратит впустую.
Отсюда и возникают экзамены операторов FPV-дронов. Как соревнования или экзамены у снайперов. Если кто не в курсе, то рассказываю: снайперов на высокоточные винтовки дополнительно учат.
Сдать врагу точку проведения экзаменов операторов дронов может кто угодно. Охрана полигона, завербованный житель территории, версий десятки. Поэтому проблема не в тех, кто проводит экзамены. Не в волонтерах, которые производят дроны, причём, в промышленных масштабах.
Просто, чем дальше от линии боевого соприкосновения находится экзаменационный полигон, тем он безопаснее.
Для этого придётся да, отправлять бойцов с фронта в тыл в командировки», – пишет Медведев.
Спасибо!
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