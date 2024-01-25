Украина нанесла удар по месту тренировки ценных военных специалистов

Залп из РСЗО HIMARS накрыл место тренировки российских операторов Fpv-дронов, которую проводило подразделение «Судоплатовцы».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Трагедию подтверждает и канал подразделения:

Кашеварова эти данные опровергает.

Свидетель трагедии – автор канала Rusvarg признаёт, что причиной стало отсутствие маскировки. Выжившие пытались оказать помощь раненым.

«Конечно, сразу начали оказывать хоть какую-то помощь по мере возможности. Но ситуация была тяжёлая. Учитывая то, что 3 ракету сбили в воздухе над людьми.

Прилёт был точный…

Все стоят с телефончиками в одной куче и считают снежинки. Вот и произошёл «добрый вечер». Потому что всем насрать, никто не думает своей головой, стадный инстинкт. «А, ну если сказали идти сюда, значит иду». А всему виной пофигизм и расслабленность. Не составило бы труда спрятать машины, рассредоточить личный состав и дальше проводить занятие по мере возможности. Ситуация уже не первый раз, в сентябре уже был подобный и очень трагичный лично для меня случай…

Боец, командир, кто угодно! Если ты это читаешь, пойми раз и навсегда. Не важно, где ты находишься, на ЛБС, в тылу, в поле или другом месте никогда не ставь машины и личный состав рядом. Если твой командир сказал: «надо», то есть, так точно, никак нет и поставил так как правильно. Всегда маскируй позиции и подходы к ним, даже если ты где-то в тылу. Рассредотачивайтесь и держитесь укрытий. Ждунов очень много».