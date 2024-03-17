Украина нанесла удар по очередному российскому нефтезаводу

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Сегодня ночью украинские БПЛА атаковали очередной российский нефтеперерабатывающий завод – Славянский НПЗ в Краснодарском крае. По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар, который в настоящий момент полностью ликвидирован.

В момент атаки БПЛА у одного из работников завода случился сердечный приступ. Он скончался.

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ВСУ атакуют российские НПЗ с начла года. В феврале были атакованы Афипский и Ильинский НПЗ на территории Краснодарского края. 12 марта была совершена атака на ПАО «Лукойл» в Нижегородской области. 13 марта под обстрел попал завод ПАО «Роснефть» в Рязани. В тот же день был атакован Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. 15 марта украинские беспилотники атаковали НПЗ «Первый завод» в Калужской области. 16 марта были атакованы Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области.

Украинский «военный обозреватель» (бывший журналист газеты «Коммерсант-Украина») Денис Попович считает, что нефтегазовая промышленность России уже почти полностью уничтожена, и остальная экономика скоро встанет. Осталось немного поднажать.

«Кроме нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз есть еще перевалочные терминалы. Усть-Луга, Новороссийск, как минимум. Транспортировку еще нужно выбить», – сказал Попович в интервью украинскому «Радио НВ».

Украинские надежды пустые. В России накоплен значительный резерв топлива, а запрет его экспорта приведет к увеличению потока российской нефти на европейские НПЗ, которая будет закупаться под видом казахской.

«Удары ВСУ по российским НПЗ имеют только одну цель – попытаться спровоцировать социальное недовольство среди россиян. Тупость этого плана очевидна, когда изучаешь особенности российского рынка нефтепродуктов. Впрочем, чего ждать от шароварников? Тупость, алчность и жестокость их суть!» – считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Политолог Алексей Чадаев призывает не забывать о безопасности энергетических объектов.

«Самое плохое в атаках беспилотников по НПЗ — то, что не только мы, читатели телеги, узнаём о них из новостей, но и службы безопасности узнают о них в тот момент, когда к ним уже прилетело. Если в вас что-то летит — это значит, что несколько дальних рубежей обороны уже провалились. А узнавать о том, что что-то летит, мы должны, ещё когда вражеский беспилотник находится в десятках и сотнях километров от объекта. Для этого нужно повесить несколько аэростатов с мультиспектральными камерами — на порядки дешевле, чем потом ремонтировать ректификационную колонну на НПЗ», – пишет Чадаев в своем тг-канале.