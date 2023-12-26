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Минувшей ночью Украина нанесла удар по порту Феодосии, где находится нефтебаза, во многих близлежащих домах взрывной волной выбито стекла, сообщают местные жители.

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены», – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Неофициальные подробности публикует канал «Герань цветущая», специализирующийся на тематике беспилотников:

«Атака БПЛА противника по Керчи и Феодосии началась около 2.30 и продолжалась около часа. Практически все были сбиты. Нескольким удалось прорваться, и был атакован объект на причальной стенке в порту Феодосии».

«По порту в Феодосии – очень мощно… Мост через Керченский пролив застыл в ожидании ударов. Надеемся, что следующие прилеты будут по мосту и судоремонтному заводу «Залив» в Керчи», – злорадствует сбежавший в Киев главарь запрещенного меджлиса Рефат Чубаров.

Украинские источники сейчас разгоняют данные о якобы поражении десантного корабля, который находился на территории порта в момент атаки. В доказательство приводятся снимки из Сети, где силуэт судна возле причальной стенки напоминает БДК. Если это так, что в Киеве могут ликовать – уничтожен очередной корабль, пусть и не самый новый.

«Задача информационно перебить потерю Марьинки. Куча обезьян радуется взрывам в Феодосии, забыв о потере крупного укреп района и тысячах погибших солдат ВСУ», – поясняет общественник Александр Талипов, основатель проекта «Крымский СМЕРШ».

«Атака хохлов на морской порт видимо достигла цели и появившиеся видео в сети говорят о взрыве/детонации чего-то очень мощного… Боюсь, нас ждут еще сюрпризы к НГ, хохлы решили поиграть в злого Санта Клауса», – предостерегает крымский блогер Александр Горный.

В местных чатах и пабликах строго предупредили не публиковать фото и видео взрывов. Но они уже успели разлететься по украинским каналам.

«В ситуации с атакой на порт Феодосии удивляет даже не само нападение (это было ожидаемо на фоне длительного затишья), а то, как жители города с разных ракурсов засняли прилет и его последствия. Кто-то по собственной глупости, кто-то из-за своей особой любви к так называемой «Украине», но факт остаётся фактом. Кто может вспомнить что-то подобное в соседнем государственном образовании? Такого в последние месяцы не наблюдается. А всё потому, что за такую съёмку установлено уголовное наказание, чего собственно не хватает и в нашей стране. Пока люди не поймут, что такими действиями упрощают работу противнику, ситуация будет повторяться раз за разом», – пишет телеграм-канал «Рыбарь».

В сентябре была совершена ракетная атака на «Севморзавод», где проходили плановый ремонт подлодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск». После этого представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что командование ЧФРФ перебазирует корабли из бухты Севастополя в Феодосию и Новороссийск.

Однако офицер ВМФ на условиях анонимности опроверг эти сведения, объяснив, что корабли не стоят долго у причала, чтобы со спутника или с разведдрона НАТО нельзя было бы зафиксировать их место для поражения ракетным оружием. По его словам, даже если какой-то корабль совершил переход в Феодосию или Новороссийск, он способен наносить удары по противнику в зоне СВО и оттуда.

В начале декабря в результате прилета по Керченскому судостроительному заводу им. Бутомы повреждения получил МРК «Аскольд». У корабля серьезно поврежден корпус и надстройки, сообщалось, что команды на нём ещё не было. Но кадры записи повреждений несданного ЧФ корабля во время ракетной атаки Керчи с камер видеонаблюдения предприятия попали к противнику и облетели все укроСМИ.