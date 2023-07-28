Украина нанесла удар по Таганрогу. У комментаторов – вопросы к ПВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Обломки модернизированной Украиной ракеты от старой советской системы ЗРК С-200 рухнули сегодня в центре Таганрога возле кафе «Чехов сад» в Лермонтовском переулке. Повреждены дома и автомобили, разрушена стена художественного музея, есть пострадавшие, часть из которых госпитализированы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев чуть позже сообщил, что над Азовским районом была перехвачена вторая ракета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Минобороны РФ назвало инцидент «террористической атакой» Украины, уточнив, что упавшая в Таганроге «украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Таганрог превращен… в военную базу, в каждом доме склад с боеприпасами… Нужно освобождать эту землю», – злорадствует, упиваясь безнаказанностью, украинский нацист Сергей Стерненко.

Журналистка Юлия Витязева считает, что атака Таганрога осуществлена из-за того, что в Одесской области после российских ударов инфраструктура ВСУ разрушена.

«Возможности лупить с Черного моря по Крыму бл…дин лишили, и они решили начать терроризировать Таганрог. Слава Богу, погибших нет. Но вины тварей это не умаляет», – комментирует Витязева.

Обозреватель Борис Рожин поясняет использование С-200:

«Противник переделал несколько пусковых установок и пытается использовать зенитные ракеты для пусков по территории РФ взамен практически закончившихся «Стрижей». Это беспокоящие атаки, рассчитанные в первую очередь на пиар, а уже во вторую – на реальный военный ущерб. Но недооценивать этот тип атак, разумеется, не стоит. Даже сбитая ракета способна нанести ущерб», – отмечает Рожин.

Обозреватель Юрий Баранчик замечает, что до Таганрога украинская ракета должна была преодолеть контролируемую Россией территорию, но, почему-то, не была перехвачена средствами ПВО:

«Если в Таганрог действительно прилетела ракета, то целей у неё могло быть, минимум, три – порт, аэродром и вокзал. Как так вышло, что ракета благополучно просвистела через всю Запорожскую область, сказать пока трудно. В любом случае, вопрос создания сплошного радарного поля над всей линией боевого соприкосновения стал ещё более актуальным», – считает Баранчик.

Ему вторит волонтер Алексей Живов.

«В воздухе подвис вопрос: сбили ракету, или она долетела куда хотела. Если сбили, то почему над городом, а не загодя? И, наверное, самый неудобный вопрос: почему атаки российских городов воюющей с нами армией другого государства называются террористическими?!» – пишет Живов.

А радиоведущий Сергей Мардан в своем блоге напоминает, что Россия демонстрирует необъяснимое благородство, воздерживаясь от уничтожения украинского руководства:

«В Таганроге – прилет в центре города. А Зеленский спокойно приезжает в Одессу», – в который раз указывает Мардан.