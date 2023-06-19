Украина нанесла удар по женщинам и детям в российских Валуйках

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Формирования киевского режима нанесли удар по российскому городу Валуйки в Белгородской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают местные СМИ.

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«Утром 19 июня ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области. Уведомления об опасности от МЧС белгородцам стали приходить в районе 6:30–6:40, однако местные жители в соцсетях пишут, что обстрел начался раньше. Горожане публикуют фото с места обстрела. Видно, что повреждения получили машины, есть разрушения в домах», – пишет белгородский новостной портал Бел.ру.

Отмечается, что повреждения есть в пяти многоквартирных домах и четырех частных. Ранения получили восемь мирных жителей.

«Один из тех, кто получил ранения, — ребенок. У него перелом ключицы. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести, его планировали отвезти в детскую областную больницу в Белгороде. У одного из пострадавших мужчин — закрытая черепно-мозговая травма. Две женщины получили осколочные ранения, у еще одной — контузия. Пациентов доставили в районную больницу. Самостоятельно за медпомощью обратились ещё три человека — двое мужчин и одна женщина», – уточнил портал.

В свою очередь белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что за минувшие сутки по Валуйкам выпустили 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов «Града».

Кроме того, под обстрел в Валуйском городском округе попали Вериговка и Новопетровка. В первом населенном пункте было три прилета, но без пострадавших и разрушений. В Новопетровке с беспилотников сбросили три взрывных устройства, в результате чего повреждения получили две машины.