Украина нанесла второй за день ракетный удар по Крыму

Виктор Орлов.  
23.06.2024 23:34
  (Мск) , Севастополь
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Война, Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Украина


Украина нанесла второй за день ракетный удар по Крыму, на этот раз целью стала Евпатория. Как и прежде, над акваторией Черного моря безнаказанно вел разведку беспилотник США.

«Противник обстрелял западный Крым. Поражены позиции ПВО в районе Евпатории. В море традиционно и совершенно без опаски работал RQ-4 Global Hawk. Болтовня про то, что им будут серьезно мешать, на текущий момент остается болтовней», – написал в своем блоге военный обозреватель Борис Рожин.

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Украина нанесла второй за день ракетный удар по Крыму, на этот раз целью стала...

Его коллега обозреватель Юрий Баранчик выдвигает версию об использовании противником новой тактики.


«ВСУ наносят ракетные удары по Крыму при помощи сухогрузов, на которые размещают пусковые установки  с ракетами ATACMS. После запуска корабль уходит в Черноморский или Одесский грузовой порт и сливается там с другими сухогрузами, которые стоят в порту».

Российские мониторинговые каналы сообщают, что ночью могут быть повторные атаки на Крым. По некоторым данным, со стороны Одессы запущены вражеские морские и воздушные дроны.

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