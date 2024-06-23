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Украина нанесла второй за день ракетный удар по Крыму, на этот раз целью стала Евпатория. Как и прежде, над акваторией Черного моря безнаказанно вел разведку беспилотник США.

«Противник обстрелял западный Крым. Поражены позиции ПВО в районе Евпатории. В море традиционно и совершенно без опаски работал RQ-4 Global Hawk. Болтовня про то, что им будут серьезно мешать, на текущий момент остается болтовней», – написал в своем блоге военный обозреватель Борис Рожин.

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Его коллега обозреватель Юрий Баранчик выдвигает версию об использовании противником новой тактики.

«ВСУ наносят ракетные удары по Крыму при помощи сухогрузов, на которые размещают пусковые установки с ракетами ATACMS. После запуска корабль уходит в Черноморский или Одесский грузовой порт и сливается там с другими сухогрузами, которые стоят в порту».

Российские мониторинговые каналы сообщают, что ночью могут быть повторные атаки на Крым. По некоторым данным, со стороны Одессы запущены вражеские морские и воздушные дроны.