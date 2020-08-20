20.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, СБУ, Скандал, Украина, ФСБ
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Украина напрашивается на статус террористического государства – эксперт


Если обнародуют доказательства о планировании СБУ похищения гражданина РФ с территории России, то Украину можно будет объявлять террористическим государством.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

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«Если будет доказано, что государственная спецслужба, т.е. СБУ, действительно планировала проведение такой акции, то тогда террористической организацией можно уже объявлять не только «Правый сектор».

Тогда надо ставить вопрос на мировом уровне об объявлении этого правительства, этой власти, этого государства террористическим государством.

То есть, если заявление ФСБ соответствует действительности и будут предъявлены необходимые доказательства, то это означает, что есть все основания для того, чтобы перед мировым сообществом поставить вопрос о том, что Украина является террористическим государством», – заявил Василий Волга.

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