Украина напрягает последние усилия перед осенней дипломатией – Карасев

Украина старается максимально напрячь обстановку и выбить для себя все, что сможет до наступления осени. Дальнейшие поставки оружия, как и мобилизация – под вопросом, поэтому перед переговорами стороны будут пытаться получить все, что смогут от летнего наступления.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас все будут напрягать последние усилия, чтобы выиграть летнюю военную кампанию, а она выигрывается осенью, результаты будут. Это не значит, что все похоронили дипломатию и готовы воевать до чего? А ресурс где брать? Ресурс не только оружейный, но и живой силы – это же надо проводить новую мобилизацию. Например, Украина может посчитать, что время не пришло, но сейчас резервы теряются и на восточном фронте, и под Курском, и люди тоже. Есть ли надежда или расчет на то, что Запад еще даст возможность сформировать такие резервы? Это же не так просто – произвести технику: танки, самоходки и так далее, снаряды, пушки, арту… У Украины это тоже проблема, если еще одна волна мобилизации… работать кто будет?», – заявил Карасев.