15.08.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украина напряглась: Венедиктова после Киева застукали с пресс-секретарем Путина

Недавний визит в Киев главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова вновь на слуху на Украине: местные «патриоты» возбудились из-за появившейся в Сети фотографии радиоведущего, беседующего с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Снимок, якобы случайно, был сделан на Новом Арбате в Москве сотрудницей телеканала «Дождь» Анной Монгайт.

«Главред «Эха Москвы» Венедиктов, похоже, отчитывается пресс-секретарю Путина за очередной визит в Киев и строит планы на новый, как обещал. Ну, что-то типа «Передайте бате, работаем…», – комментирует бежавший на Украину российский либерал Айдер Муждабаев.

Экс-пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский также связывает беседу Венедиктова и Пескова с поездкой на Украину. «Венедиктов за командировочными к Пескову приехал», – уверяет Речинский.

По его мнению, появление снимка в Сети – не случайная удача журналистки, а «слив» в результате «войны башен Кремля» за контроль над украинским направлением.

«Совсем не нужен Суркову сейчас еще какой-то альтернативный хер по Донбассу, то ли переговорщик, то ли решала», – уверяет Речинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть