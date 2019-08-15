Украина напряглась: Венедиктова после Киева застукали с пресс-секретарем Путина

15.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Недавний визит в Киев главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова вновь на слуху на Украине: местные «патриоты» возбудились из-за появившейся в Сети фотографии радиоведущего, беседующего с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым.

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Снимок, якобы случайно, был сделан на Новом Арбате в Москве сотрудницей телеканала «Дождь» Анной Монгайт.

«Главред «Эха Москвы» Венедиктов, похоже, отчитывается пресс-секретарю Путина за очередной визит в Киев и строит планы на новый, как обещал. Ну, что-то типа «Передайте бате, работаем…», – комментирует бежавший на Украину российский либерал Айдер Муждабаев.

Экс-пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский также связывает беседу Венедиктова и Пескова с поездкой на Украину. «Венедиктов за командировочными к Пескову приехал», – уверяет Речинский.

По его мнению, появление снимка в Сети – не случайная удача журналистки, а «слив» в результате «войны башен Кремля» за контроль над украинским направлением.

«Совсем не нужен Суркову сейчас еще какой-то альтернативный хер по Донбассу, то ли переговорщик, то ли решала», – уверяет Речинский.