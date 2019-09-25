Украина напугает Россию угрозой применения «стратегии больших потерь»

25.09.2019, Киев, Игорь Петров

Украине нужна военная «стратегия больших потерь», которая предполагает нанесение противнику неприемлемого ущерба.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил Анатолий Пинчук, Президент ВГО «Украинская стратегия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть стратегия больших потерь – когда ты способен в случае нападения на тебя нанести противнику достаточно большие потери, пусть ты все равно не сможешь его остановить учитывая его существенный перевес, то тем самым ты сдерживаешь этого противника от таких действий.

Если противник понимает, что это будет очень дорого, то он, соответственно, будет занимать и более мягкую, осторожную позицию в дипломатических переговорах по урегулированию. Это усиливает Украину и субъектно, вовне», – рассуждает «стратег», не конкретизируя свою идею никакими реальными техническими параметрами.