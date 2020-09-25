25.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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Украина наращивает «москитную» группировку в Азовском море


Украинские военные перебросили в Бердянск еще два малых бронированных артиллерийских катера типа «Гюрза-М».

Об этом сообщает местный ресурс «Про Бердянск», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Катера были передислоцированы в городской порт по суше – их привезли из Одессы на тягачах.

«Как не раз прогнозировалось и анонсировалось, по мере появления в Одессе «Айлендов» и ввода в строй новых МБАКов, ВМСУ будут продолжать перебрасывать в Бердянск «Гюрзы-М». Собственно, сейчас ВМСУ сделали то, что планировали еще в ноябре 2018-го – довели количество своих МБАКов на Азовском море до четырех.

В ноябре 2018-го первая попытка сделать это кончилась незабвенным «Дави его, б…дь!». В сентябре 2020-го идти через Керченский пролив МБАКи не рискнули – как когда-то и первую пару «откомандированных» на Азовское море бронекатеров, вторую пару переправили из Одессы в Бердянск по суше на автотралах», – написал в своем блоге журналист Андрей Союстов.


Напомним, с 2018 года Украина строит в Бердянске военно-морскую базу «Восток». Сюда по суше были перевезены два первых МБАК «Лубны» и «Кременчуг», а по морю через Керченский пролив переброшены корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец». При этом, в конце ноября 2018-го года два украинских катера и буксир были задержаны российскими пограничниками при попытке незаконно пройти через Керченский пролив.

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