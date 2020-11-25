Украина наращивает поставки угля из России

25.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Поставки российского угля на Украину, которые в прошлом году пострадали от ограничительных мер с обеих сторон, в этом году выросли.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», ссылаясь на информацию, полученную крупнейший украинского металлургического холдинга «Метинвест», принадлежащего олигарху Ринату Ахметову.

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«Метинвест» украинского бизнесмена Рината Ахметова заявил об улучшении условий поставок российского угля на Украину, говорится в проспекте к октябрьскому выпуску евробондов металлургического холдинга. Импорт угля из России на Украину осуществляется по квотам и разрешениям, которые выдает Минэкономики РФ. В министерстве не предоставили комментариев по существу», – отмечается в статье.

При этом с 1 июня 2019 года российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства РФ на вывоз угля, что стало ответом на ограничения Киева по импорту российских товаров. Кроме того, Украина с 1 апреля 2020 года ввела новую пошлину в 65% на поставки электроэнергии и некоторых видов энергетического угля из РФ, но она не включает антрацит и коксующийся уголь.

В прошлом году, согласно данным Евразийской экономической комиссии, по итогам Россия ввезла на Украину 5,9 миллионов тонн угля. При этом Белоруссия, у которой вообще нет своих добывающих мощностей, отправила на Украину 2 миллиона тонн.

«В 2020 году ситуация начала меняться. За девять месяцев года Россия поставила 6,4 млн тонн угля, а реэкспорт через Белоруссию на Украину снизился до 361 тыс. тонн. По данным ЦДУ ТЭК, за январь—сентябрь этого года Россия нарастила поставки коксующихся углей до 2,1 млн тонн с 1,9 млн тонн за аналогичный период 2019 года.

Разрешения Минэкономики на импорт угля было трудно получить, сообщает «Метинвест», с июня 2019 года по февраль 2020-го. В этот период компания закупила незначительные объемы российского угля напрямую от поставщиков. В проспекте от октября 2019 года говорилось, что разрешения не могли получить ни российские поставщики, ни сам «Метинвест», – пишет издание.

Ахметовский холдинг подчеркивает, что, несмотря на возобновление поставок, у «Метинвеста» нет уверенности, что он сможет получить достаточный объем угля из России, а власти страны не будут накладывать дальнейшие ограничения на его вывоз.

Стоит заметить, что, возможно, в данном случае речь идет об угле, который добывается на шахтах ЛДНР и который обходными путями из-за блокады Киевом республик поставляется на Украину под видом российского.