Украина нарастила объемы закупки горючего у «агрессора»

12.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина рекордно нарастила закупки российского дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов.

Об этом сообщает деловое издание «Коммерсант», ссылаясь на «Консалтинговую группу А-95».

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Так, в июле Украина на 20,5% повысила объемы импорта дизтоплива, до 663 тыс. тонн, из которых на Россию пришлись рекордные 315,4 тыс. тонн. Основным поставщиком (290 тыс. тонн) была «Роснефть», остальные 25 тыс. тонн отгрузил по железной дороге ЛУКОЙЛ.

Рост поставок связан с тем, что с 1 августа на Украине ввели спецпошлины на российское дизтопливо в 3,75%, с 1 октября они вырастут до 4%. Также введены спецпошлины на сжиженный газ российского производства.

Общий объем поставок дизельного топлива на рынок Украины в первом полугодии 2019 года увеличился на 9,8%, до 3,2 млн тонн. При этом Россия оставалась крупнейшим поставщиком дизтоплива, занимая около половины рынка (1,4 млн тонн, рост на 21%). Но уже в августе – сентябре, как сообщил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус, Киев ожидает роста поставок дизельного топлива из Белоруссии.

Эксперты объясняют, что дизтопливо из РФ, импортируемое по трубопроводу «Прикарпатзападтранса», будет замещаться поставками из Гомеля, куда поступает российское трубопроводное топливо с последующей перевалкой в железнодорожные цистерны.

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн отмечает, что российского топлива на Украине теперь меньше не станет.

«Просто теперь этот дизель поступает по трубопроводу до Гомеля и дальше ж/д цистернами в Украину. Аналогичная ситуация с СУГ, который поступает из Белоруссии. Причем значительная его часть российского происхождения. Это просто увеличивает немного цену и дает небольшой заработок белорусским компаниям», – сказал эксперт.

Также в июле увеличились поставки сжиженного углеводородного газа на Украину в июле – на 44,7%, до 170,8 тыс. тонн, что стало максимальным месячным показателем импорта за всю историю мониторинга. И в этом случае Россия оставалась крупнейшим поставщиком (63,1 тыс. тонн), на Белоруссию пришлось 48,4 тыс. тонн, на Казахстан — 27 тыс. тонн.