Украина нарушает основные принципы МАГАТЭ – Лихачёв об угрозе ЗАЭС

Владимир Гладков.  
29.11.2023 16:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, Энергетика


Российская армия предпринимает все необходимые меры для защиты Запорожской АЭС, однако Киев всё равно нарушает принципы МАГАТЭ и создаёт угрозу.

Об этом в ходе IX международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия предпринимает все необходимые меры для защиты Запорожской АЭС, однако Киев всё равно...

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Журналистка из Болгарии поблагодарила советских российских атомщиков за строительство и поддержку работы АЭС «Козлодуй», которая до сих пор обеспечивает энергией половину Болгарии. Также она поинтересовалась ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

«Сейчас западные СМИ делают большой ажиотаж и панику. Вы самый информированный человек в этом плане, успокойте европейского обывателя, что вокруг Запорожской АЭС?», – поинтересовалась журналистка.

Алексей Лихачев отметил, что шесть блоков электростанции остановлены. Частично, в режиме «горячей остановки» работает только один блок, что позволяет ему вырабатывать тепло для самой станции и Энергодара.

«На станции с сентября прошлого года присутствует миссия МАГАТЭ, они достаточно часто меняются. Мы с господином Гросси достаточно часто обсуждаем текущую проблематику. И этот присмотр изнутри происходит всё время.

Никаких беспокойств, связанных с состоянием блоков, у нас сегодня нет. Когда речь пойдёт о возможной эксплуатации атомной станции, а для этого многие вопросы должны быть решены, в том числе вопрос военной угрозы, то мы эти действия будем проводить вместе с МАГАТЭ и с российским регулятором – Ростехнадзором», – сказал Лихачёв.

Тем не менее, он подчеркнул, что Украина продолжает нарушать ряд принципов МАГАТЭ и создаёт угрозу для работы станции.

«Но я не могу успокоить вас совсем, поскольку ситуация вокруг станции остаётся напряжённой, там в нескольких десятках километров идут бои. По станции прилётов не было в последнее время, а по городу Энергодар были, в том числе и с жертвами.

Среди семи принципов безопасности МАГАТЭ один из основных – это вопрос состояния персонала, психологического состояния и защищённости, очевидно нарушается. И нарушается не РФ, потому что мы относимся к коллегам как к нашим работникам, они практически все – граждане РФ.

На сегодняшний день все необходимые меры по защите станции приняты. В том числе, приняты Росгвардией и Министерством обороны. Специалисты там – очень опытные работники, работают как один коллектив», – подытожил директор «Росатома».

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