Украина нарушила ключевое условие своего существования

13.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Обеспечение прав русскоязычного населения Украины стало одним из условий получения самостоятельности бывшей советской республикой при развале СССР. Это – часть общественного договора, без которого не существовало бы нынешней Украины.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт напомнил, что за время форсированной дерусификации, которую осуществляет режим после Евромайдана, Украина потеряла не менее десяти миллионов населения.

«Языковое урегулирование, как оно закреплено в Конституции Украины, в той части, которая гарантирует свободное развитие и использование русского и других языков национальных меньшинств, – это часть нашего общественного договора, на котором наше государство было создано в 91-м году.

Если бы не было этого положения в Конституции, если бы не было таких положений в Декларации о национальном суверенитете, государство могло бы и не состояться в 91-м году. Существовал тогда риск. Это была часть договоренностей с русскоязычными.

Не стоит сегодня разрушать этот общественный договор, потому что на сегодня на 10 миллионов носителей украинского языка стало меньше за эти годы. Украинцы вымерли, просто пока мы боремся за украинский язык», – заявил Бортник.

С ним не согласился националист Михаил Головко, который считает, что ассимиляцию русских Украины, наоборот, следовало проводить активно сразу после 1991 года.

«Не было бы у нас сейчас войны на востоке, не было бы у нас сейчас отобранного Крыма, если бы там был украинский язык, если бы там была украинская школа, если бы там была украинская газета и украинское телевидение. Но, к сожалению, власть за 28 лет ничего не сделала», – сказал Головко.