07.09.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украина нарушила перемирие и открыла огонь по ДНР


Украинская армия за минувшие сутки дважды открывала огонь по территории ДНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

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Так, на донецком направлении было задействовано стрелковое оружие, а на горловском – гранатомет.

Под огнем ВСУ оказался район «Вольво-центра» на севере Донецка и поселок Красный Партизан.

Напомним, что в настоящее время в Донбассе формально действует соглашение о прекращении огня.

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