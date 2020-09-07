07.09.2020, Киев, Ольга Козаченко
Украина нарушила перемирие и открыла огонь по ДНР
Украинская армия за минувшие сутки дважды открывала огонь по территории ДНР.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
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Так, на донецком направлении было задействовано стрелковое оружие, а на горловском – гранатомет.
Под огнем ВСУ оказался район «Вольво-центра» на севере Донецка и поселок Красный Партизан.
Напомним, что в настоящее время в Донбассе формально действует соглашение о прекращении огня.
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