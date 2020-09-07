Украина нарушила перемирие и открыла огонь по ДНР

07.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинская армия за минувшие сутки дважды открывала огонь по территории ДНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, на донецком направлении было задействовано стрелковое оружие, а на горловском – гранатомет.

Под огнем ВСУ оказался район «Вольво-центра» на севере Донецка и поселок Красный Партизан.

Напомним, что в настоящее время в Донбассе формально действует соглашение о прекращении огня.