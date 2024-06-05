«Украина нас разрушает больше всего»: в Брюсселе протестуют фермеры со всей Европы

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Протест европейских фермеров, выступающих против «зелёной сделки» Брюсселя и бесконтрольного импорта сельхозпродукции в страны ЕС, достиг кульминации 4 июня.

Фермеры в Польше и по всей Европе уже несколько месяцев протестуют против реформ, подготовленных Европарламентом последнего созыва. Организаторами масштабной протеста 4 июня стали фермеры из Польши (Институт экономики сельского хозяйства), Нидерландов (Farmers Defense Force), Германии (Landwirtschaft Verbindet Deutschland E.V.), Бельгии (Farmers Defense Force Belgium), Италии (Agricoltori Italiani), Испании (6f), Румынии (Asociatia Proprietari Paltinul), Франции (Coordination Rurale).

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Не скрывается, что демонстрация призвана стать сигналом всем политикам – фермеры не согласны с безумными идеями экоактивистов и реформами ЕС, уничтожающими аграрный сектор. Демонстрация проходит под лозунгом голосования против кандидатов в Европарламент, причиняющих вред фермерам.

По словам польских фермеров, наибольший ущерб им наносит Украина.

«Политика, которую навязывает Брюссель, действует разрушительно не только на польских фермеров, но и на всех фермеров Европы. Мы близки к границе с Украиной. И именно это нас больше всего уничтожает. Они открыли нашу границу, которую никто не охраняет, кроме наших крестьян, которые на полгода заблокировали въезд этой продукции в ЕС. Нам навязывают директивы, которые нас постоянно разделяют и изнуряют, а Украина свободна от их внедрения», – цитирует слова одного из них niezalezna.pl.

«Я рад, что мы пришли сюда и показали еврократам, что мы на это не согласимся. Помните – мы должны держаться вместе, и мы выиграем эту войну», – добавил польский фермер.